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    Центр компетенций открыли в балхашском колледже

    27 Декабря 2021, 20:08

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В гуманитарно-техническом колледже имени А. Мусина в Балхаше появился Центр компетенций. Rail Transport Competence Center реализован в рамках республиканского проекта «Жас маман», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр компетенций позволяет приобрести практические навыки студентам, обучающимся по специальности «эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание вагонов и рефрижераторного подвижного состава железных дорог». Он оснащён современными средствами и оборудованием. Есть здесь интерактивные мультимедийные комплексы, имитационные тренажёры, действующие макеты.

    Все преподаватели специальных дисциплин прошли обучение работе на этом оборудовании.

    Центр позволит обеспечить качественную подготовку молодых специалистов железнодорожной отрасли и повысить квалификацию действующих работников.

    «Открытие современного Центра компетенций – уверенный шаг к выводу колледжа на уровень учебного заведения инновационного типа, обеспечивающего преимущество и успешную социализацию своих выпускников», – отметил на презентации центра аким Балхаша Ораз Таурбеков.

    В рамках проекта «Жас маман» в Карагандинской области пройдёт модернизация 15 колледжей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    ОБСЕ Карагандинская область
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