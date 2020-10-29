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    Центр инжиниринга и цифровой трансформации будет создан в Казахстане

    29 Октября 2020, 15:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По наведению порядка в информационных системах государственных органов планируется создать Центр инжиниринга и цифровой трансформации. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом по наведению порядка в информационных системах государственных органов планируем создать Центр инжиниринга и цифровой трансформации. На сегодня большое количество информационных систем функционируют в государственных органах. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. За 15 лет мы создали много информационных систем, в принципе это нам позволило достичь определенных успехов в рейтинге ООН. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства мы сегодня входим в тридцатку», - отметил он.

    Вместе с тем, по словам министра, нужно проводить определенную ревизию. Есть понимание, что некоторые системы устарели, не актуальны, уже не используются или не соответствуют текущим требованиям пользователей.

    «Поэтому мы создаем этот центр и усиливаем роль министерства и холдинга «Зерде», чтобы мы влияли на компании в государственных органах, которые создают те или иные информационные системы. Что это даст конкретно? Мы четко пропишем все бизнес-процессы, перед тем как вступать в цифровизацию. Будет единая современная IT-архитектура и согласованность в соответствии всех процессов цифровизации», - заверил Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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