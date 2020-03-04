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    Центр имени аль-Фараби открыли в столице Литвы

    4 Марта 2020, 14:31

    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 1150-летнего юбилея выдающегося мыслителя и ученого мирового масштаба, в литовском Доме национальных общин открылся Центр имени философа и мыслителя Абу Наср аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ».

    « В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Маргулан Баймухан, посол Казахстана в Литве Виктор Темирбаев, директор департамента национальных меньшинств при Правительстве Литвы В. Монтивидайте, директор Дома национальных общин А. Гедаминскиене, председатель Общества казахов Литвы «Нурсауле» С.Канапина, представители Совета национальных общин и литовские тюркологи.

    В ходе церемонии открытия М. Баймухан проинформировал гостей о роли Второго учителя мира, внесшего фундаментальный вклад во многие сферы наук. Подчеркнул, что юбилей великого мыслителя Востока включен в календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО и будет широко отмечаться на международном масштабе», - говорится в Telegram-канале МИД РК.

    Казахстанский дипломат также отметил, что наследие аль-Фараби, как и аль-Бируни, стали отправной точкой для формирования европейской науки, служили бесконечным источником вдохновения для величайших людей Европы начала эпохи возрождения.

    Следует отметить, что посетители Центра имени аль-Фараби, который открыт на площадке казахского общества «Нурсауле» в литовском Доме национальных общин, смогут ознакомиться не только с трудами великого ученого, но и узнать поближе казахскую культуру и традиции. Прежде всего, его деятельность будет направлена на развитиекультурного и научного диалога между Казахстаном и Литвой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ЮНЕСКО аль-Фараби
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