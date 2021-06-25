Центр древней металлургии обнаружен на территории Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сенсационную новость озвучили сотрудники акмолинского областного историко-краеведческого музея. На территории региона обнаружен возможный центр древней металлургии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В урочище Кошкарбай Зерендинского района Акмолинской области обнаружен возможный центр древней металлургии. Отметим, что само урочище Кошкарбай, по признанию археологов, - уникальный историко-культурный заповедник, где на относительно небольшом пространстве сосредоточены более 250 памятников археологии различных эпох – от каменного века до этнографической современности. Все они напластованы друг на друга. Это говорит о том, что климатические условия урочища были наиболее удобны для жизнедеятельности древнего человека. И это не случайно, ведь здесь сливаются две реки Чаглинка и Кошкарбай, есть леса, а местность со всех сторон закрыта сопками.

«На этом месте встречается большое количество памятников, много металла, бронзовых и медных изделий, а значит, должны были быть и медеплавильные печи, но их нам никогда не удавалось обнаружить. И лишь недавно мы смогли наконец их найти. Мы выехали в это урочище, забрались на одну сопку и обратили внимание на небольшие воронки - углубления на подножье. Когда стали исследовать более детально, то обнаружили каменную кладку и обмазку из глины. Все это натолкнуло на мысль, что это, возможно, медеплавильная печь», - поделился директор акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

При дальнейшем исследовании было обнаружено большое количество руды, обожжённая почва, а также подъемный материал.

«Выше на сопке обнаружили старый карьер, который, как видно, делался не техникой. Все говорит о том, что разработка велась вручную: руду грузили на телегу, подвозили к печи, создавали высокую температуру и отливали нужную форму», - продолжает рассказ К. Шакшаков.

Всего ученые насчитали девять огромных печей, в одной из которых до сих пор видны следы от телег.

«Возможно, это окажется одним из центров древней металлургии на территории северного региона, которых до сих пор мы не могли найти. По предварительным данным, он относится к эпохе бронзы», - добавил К. Шакшаков.