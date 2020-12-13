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    «Центр добропорядочности» открыли в Туркестане

    13 Декабря 2020, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Центр добропорядочности» открыл департамент Антикоррупционной службы региона и акимат города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу акима Туркестанской области.

    Основная цель центра - быстрое реагирование на актуальные запросы и совместное содействие госорганов в реализации прав граждан. В рамках проекта «Адалдық алаңы» в области применяют форсированный переход государственных органов в «сервисную» модель (сервисные акиматы). Они обеспечивают комфортное получение госуслуг, а также устраняют административные барьеры и бюрократическую волокиту.

    «Сегодня мы стали свидетелями еще одного исторического события. В Туркестане открываются новые здания. Это здание займет особое место. В Центре добропорядочности граждане смогут озвучить свои проблемы и получить соответствующие консультации. Это требование Елбасы и реализация Концепции Президента Казахстана «Слышащее государство». Открытие центра станет значимым шагом в направлении повышения прозрачности и доступности государственных услуг. Для всех нас это большое событие», - сказал Умирзак Шукеев.

    Открытие Центра стало ещё одним шагом в изменении общественных отношений к лучшему. Центр определяет совершенно новый формат взаимодействия государства и населения. Помимо быстрого решения проблем граждан, центр будет принимать обращения, оказывать бесплатную правовую помощь, вести общественные приемы граждан с участием первых руководителей госорганов. Здесь будут принимать комплексные меры по повышению правовой грамотности населения, а также выявлять системные проблемы, чтобы выработать действенные решения на основе анализа обращений и запросов граждан.

    В работе центра участвуют должностные лица местных органов власти, менеджеры проектного офиса «Түркістан - Адалдық алаңы», адвокаты и представители общественности. Центр представляет из себя офис в современном дизайне в формате open space. Он оснащен удобной зоной ожидания, бесплатным wi-fi и имеет адаптированный доступ для маломобильных граждан. Успешное функционирование «Центра добропорядочности» повысит доверие населения к институтам власти.

    Автор:

    Туркестанская область Коррупция Регионы Казахстана
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