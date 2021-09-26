Центр для верховой езды открыли в зеленом поясе вокруг столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершено строительство конно-спортивного комплекса в районе зеленого пояса. Новый объект под названием «Туристический маршрут» (конная тропа на территории Зеленого пояса) станет одним из самых привлекательных мест для жителей и гостей города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Instagram столичного акимата.

Теперь можно прокатиться по зеленому поясу в окрестностях города на лошадях. На территории леса по инициативе акимата города введена в эксплуатацию тропа для верховой езды общей протяженностью 13,2 километра. Желающие покататься на лошадях по зеленому поясу должны арендовать скакуна на определенный промежуток времени. Здесь им выдают защитную одежду для верховой езды и объясняют правила безопасности.

«На тропе для верховой езды предусмотрены все условия для безопасного отдыха жителей и гостей города. В частности, на территории объекта пять зон отдыха, автостоянка, модульные туалеты. Установлены камеры видеонаблюдения. Услуги конной прогулки по тропе предоставляются в течение всех двенадцати месяцев в году. Создано 15 новых рабочих мест для ухода за лошадьми, обслуживания посетителей. Здесь посетителям предлагается также услуга по обучению верховой езде с конными прогулками на свежем воздухе на природе. В ближайшее время в рамках социального проекта будет запущена услуга иппотерапии для лиц с дефектами здоровья», - рассказал руководитель отдела управления охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султана Кыдыр Жиенали.

Лошади принадлежат сельскохозяйственному кооперативу «Тайтобе». Председатель кооператива Мурат Касымов также поделился планами по предоставлению туристам особого вида услуг.

«Сейчас здесь 15 лошадей. Планируем пополнить их ряды лошадьми для иппотерапии. Также привезем пони для детей. Характер у лошадей разный. Соответственно, среди приезжих тоже найдутся те, кто уже давно ездит на лошадях, или те, кто сейчас хочет учиться. Они учатся верховой езде с помощью специального инструктора. Есть также лошади для катания на колясках в летние месяцы, а зимой – на санях. Одним словом, делаем все возможное, чтобы угодить любому ценителю на любой вкус. Помимо конных прогулок, мы открываем пункт общественного питания, кумысхану», - отметил председатель кооператива.

Зеленый пояс столицы был создан по решению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в 1997 году с целью защиты города от ветров и формирования благоприятного климата для проживания населения.

Территория зеленого пояса станет незаменимым местом для тех, кто хочет провести отпуск на природе верхом на лошади в окрестностях столицы.

Отметим, что зеленый пояс, на котором расположен «Туристический маршрут» (конная тропа на территории Зеленого пояса), является городским щитом. На его территории произрастает более 12,1 млн. деревьев и кустарников. Также здесь обитают зайцы, лисы, корсаки, куропатки, фазаны и другие животные.

Учитывая, что климат города континентальный, зеленый пояс позволяет не только значительно улучшить экологию, но и смягчить климатические условия.