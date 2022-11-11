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    Центр цифровизации Организации тюркских государств предложил создать в Астане Касым-Жомарт Токаев

    11 Ноября 2022, 12:10

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Центр цифровизации Организации тюркских государств предложил создать Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе саммите Организации тюркских государств в Самарканде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Приглашаю вас к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию.

    Недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов наших стран», - отметил Глава государства.

    «В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты», - сказал Президент РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Цифровой Казахстан Тюркский мир
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