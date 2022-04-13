Центр аналитики создадут в полиции Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр аналитики создадут в полиции Казахстана, . Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе рабочего визита в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам главы ведомства, в рамках функционирования Ситуационного центра МВД будет предусмотрена аналитика, которая позволит предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.

«ЕРАП (Единый реестр административных производств) и ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) – это больше, как статистическая отчетность. Нам нужен аналитический центр по профилактике правонарушений и по управлению процессами. То есть это нисколько для отчета, а чтобы мы могли оперативно воздействовать. Мы должны управлять процессами: работать не на статистику, а на людей», – констатировал Марат Ахметжанов.

Вниманию министра внутренних дел также было представлено новое программное обеспечение службы «102», направленное на улучшение качества приема, обработки сообщений и оперативное реагирование на обращения граждан.

«В целом криминогенная ситуация после январских событий стабилизирована. Сейчас наша основная задача – обеспечение высокого уровня общественной безопасности. МВД – многочисленный орган, который находится на передовом рубеже. Ежедневно мы имеем контакты с населением. По нашим поступкам, по нашей работе в целом будут судить о государственной власти», – резюмировал министр внутренних дел.

Марат Ахметжанов в ходе визита в Алматы вручил государственную награду «Айбын» III степени маме погибшего в ходе пресечения массовых беспорядков в январе этого года младшего сержанта полиции Нұрболсына Алмасова, а также медаль «Ерлігі үшін» патрульному полицейскому, старшему лейтенанту полиции Мейиржану Бейсембаеву, получившему тяжелую травму.