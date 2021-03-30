Центр академического превосходства создадут на базе СКГУ им. М. Козыбаева.

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр академического превосходства будет создан на базе СКГУ им. М. Козыбаева. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По высшему образованию в соответствии с поручением Главы государства разработан проект в Центре академического превосходства, также этот центр планируем создать на базе СКГУ им. М. Козыбаева», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава Минобразования сообщил, что из бюджета для этих целей будет выделено 5 млрд тенге. Также за счет республиканского бюджета будет построено два студенческих общежития на 600 мест.

«Будем проводить капитальный ремонт трех студенческих общежитий на 2,2 млрд тенге и пяти ученых корпусов на 2,4 млрд тенге», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.

«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.



