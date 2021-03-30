Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Центр академического превосходства создадут на базе СКГУ им. М. Козыбаева.

    30 Марта 2021, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр академического превосходства будет создан на базе СКГУ им. М. Козыбаева. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По высшему образованию в соответствии с поручением Главы государства разработан проект в Центре академического превосходства, также этот центр планируем создать на базе СКГУ им. М. Козыбаева», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Глава Минобразования сообщил, что из бюджета для этих целей будет выделено 5 млрд тенге. Также за счет республиканского бюджета будет построено два студенческих общежития на 600 мест.

    «Будем проводить капитальный ремонт трех студенческих общежитий на 2,2 млрд тенге и пяти ученых корпусов на 2,4 млрд тенге», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.

    «По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Северо-Казахстанская область Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области