Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Центнер рыбы погиб в озере СКО

    2 Августа 2023, 00:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области произошел замор рыбы в озере Питное, расположенном в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, на водоем выезжала рабочая группа, в состав которой вошли экологи, сотрудники Есильской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

    «Произведен осмотр береговой линии озера. В ходе визуального осмотра обнаружена и установлена гибель окуня и карася в количестве примерно 100 кг. Отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов. Акимат Кладбинского сельского округа организовал ее сбор и утилизацию», - сообщили в пресс-службе.

    Причину гибели рыбы установят после проведения необходимых анализов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Имена погибших шахтеров назвали в «Арселор Миттал Темиртау»
    Вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет - Премьер
    Всем семьям погибших шахтеров будет оказана поддержка от государства и работодателя - Премьер-Министр РК
    Премьер-Министр РК встретится с семьями погибших шахтеров в Карагандинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы