Центнер рыбы погиб в озере СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области произошел замор рыбы в озере Питное, расположенном в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, на водоем выезжала рабочая группа, в состав которой вошли экологи, сотрудники Есильской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

«Произведен осмотр береговой линии озера. В ходе визуального осмотра обнаружена и установлена гибель окуня и карася в количестве примерно 100 кг. Отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов. Акимат Кладбинского сельского округа организовал ее сбор и утилизацию», - сообщили в пресс-службе.

Причину гибели рыбы установят после проведения необходимых анализов.