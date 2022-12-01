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    Ценовой сговор выявила столичная прокуратура

    1 Декабря 2022, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокуратура города Астаны совместно с территориальным подразделением Агентства по защите и развитию конкуренции РК провела проверку всех оптовиков, реализующих нефтепродукты. По результатам проверки установлен ценовой сговор в реализации сжиженного газа между тремя субъектами естественных монополий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Астаны Б. Мизанбаева.

    В отношении вышеуказанных юридических лиц возбуждены административные производства по части второй статьи 159 КоАП РК и направлены в суд. По жалобе одной из компаний протокол признан судом незаконным.

    Однако, по апелляционному ходатайству прокуратуры города Астаны (протесту) постановление суда отменено. Вступление в силу данного судебного акта повлекло бы прекращение всех трех административных дел, при которых государство ндополучило бы полмиллиарда тенге.

    Постановлением суда недобросовестные монополисты привлечены к административной ответственности с взысканием суммы в доход государства.

    Работа по защите интересов государства продолжается.
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