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    Ценовой политикой Таразского сахарного завода заинтересовалось антимонопольное ведомство

    25 Февраля 2022, 15:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Расследование деятельности предприятия по производству сахара проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антимонопольный департамент по Жамбылской области начал расследование в отношении ТОО «Таразский сахарный завод» за нарушения конкурентного законодательства, выразившиеся в применении разных цен к равнозначным соглашениям при реализации сахара различным потребителям», - отметили в антимонопольном ведомстве.

    Как выяснилось, в марте 2021 года департамент уже выносил уведомление ТОО «Таразский сахарный завод» за аналогичные нарушения, и это уведомление предприятие тогда исполнило.

    Однако в ходе анализа нынешней ситуации было установлено, что субъект продолжает применять разные цены при реализации сахара.

    «Основанием для назначения расследования стали повторные идентичные нарушения завода в течение одного года со дня вынесения уведомления антимонопольным органом. В рамках проведенного расследования департаментом было установлено, что ТОО «Таразский сахарный завод», злоупотребляя своим доминирующим положением, без объективно оправданных причин применял разные цены к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. В итоге это привело к ценовой дискриминации», - рассказали в антимонопольном департаменте по Жамбылской области.

    Для выявления в действиях ТОО «Таразский сахарный завод» уголовно наказуемого деяния было принято решение о передаче материалов расследования в правоохранительные органы.

    В случае отсутствия в действиях предприятия уголовно наказуемого деяния, в соответствии с Уголовным Кодексом РК, департаментом будет возбуждено административное дело с внесением предписания о прекращении нарушений норм Предпринимательского Кодекса РК, уточнили в ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экономика Цены и тарифы Регионы Казахстана
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