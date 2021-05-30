Ценные документы в госархив передал исследователь Карлага в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Государственный архив Карагандинской области пополнился ценными документами, которые помогут полнее раскрыть правду о жестокой трагедии репрессий прошлого столетия. Свой личный архив передал автор идеи научно-исследовательского проекта «Карлаг: память во имя будущего» ректор Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода исторические материалы презентовали на встрече в государственном архиве. На презентацию пригласили учёных-историков, краеведов.

Дар исследователя содержит документы, собранные в госархивах России, Казахстана, Украины, Беларуси, Финляндии и других стран. География поиска обширная – от Карагандинской области до Сибири (Российская Федерация). Имеются документы, полученные в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры по Карагандинской области.

Эти материалы позволят получить больше сведений об истории ГУЛАГа и Карлага. Имеются статистические данные, сводки и справки о численности заключённых по полу, возрасту, о труде женщин, национальном составе узниц лагерей и многое другое. Нурлан Дулатбеков также передал комплекс документов, касающихся особых лагерей – Песчаного, Горного, Дубравного, Речного, Степного и др.

Кроме того, представлены документы по истории государства и права дореволюционного периода, отражающие деятельность руководителей и членов партии «Алаш».

Представляют интерес труды репрессированных учёных, работавших на Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции совхоза НКВД. К примеру, такие как А. В. Аркыданский «Краткое практическое руководство по агротехнике организации поливного овощеводства» (1937 г.), В. А. Эвальд «Засуха на территории Карлага» (1939 г.) и др.

Также имеются документальные свидетельства о наличии в Карлаге своей типографии, о выпуске трёх газет – «Путёвка», «За социалистическое животноводство», «За новую технику», органом издания которых был политотдел, совхоз Карлага НКВД.

Личный архив дополнен фотографиями, многочисленными публикациями в СМИ.

В ходе встречи также представлена историко-документальная выставка «Учёный. Гражданин. Личность».