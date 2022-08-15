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    • Ценные архивные документы передала Казахстану Турция

    15 Августа 2022 17:52

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта посетили Турцию и провели работу по доставке в страну ценных материалов, касающихся истории Казахстана. Работа проводится в целях реализации государственного комплексного плана «Архив-2025». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Исследователи выявили ценные документы, относящиеся к истории нашей страны.

    В ходе изучения фонда Османского архива из 27 фондов, 248 дел, в библиотеке медресе мечети Сулеймания в 106 коллекциях собрано около 70 тыс. томов письменных и 120 тыс. томов печатных памятников. В библиотеке Сулеймании выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения.

    «Одной из ценных рукописей является Коран, принадлежащий хану Золотой Орды Узбек-хану, написанный золотыми буквами в XIV веке. Кроме того, в ходе научной командировки сын поэта Зейнеля Сурмели Махмуд Сурмели официально передал в фонд Национального центра подлинные рукописи своего отца, которые он хранил как зеницу ока, письма, которыми он обменивался с казахским сообществом по всему миру, а также 1500 стихотворных строк», - сообщил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.


    Фото: gov.kz
    #Внешняя политика Казахстана #История Казахстана #Турция
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