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    Ценность наследия Абая обсудят учёные разных стран на международной онлайн-конференции в Караганде

    22 Апреля 2020, 16:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская Академия Bolashaq не стала из-за ситуации с коронавирусом отменять традиционную Международную научно-практическую конференцию «Наука и образование в современном мире», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

    Вуз проводит конференцию в 19-ый раз. В этом году конференцию посвятили 175-летию Абая. Она состоится 24 апреля в режиме онлайн.

    «В стране действует режим ЧП, в нашем городе усиленный карантин. Собраться очно мы не можем. Запланированную конференцию, посвящённую 175-летию Абая, проводим в режиме онлайн. Абай как мыслитель, поэт, просветитель, переводчик, композитор, оставил неизгладимый след в истории страны. На конференции обсудим ценность духовного наследия Абая, его роль в мировой культуре. А также затронем актуальные вопросы в правовой, экономической, социокультурной сферах», - сказала Татьяна Смолькина, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Академии Bolashaq.

    По её словам, соорганизаторами конференции выступили партнёры академии - университеты ближнего и дальнего зарубежья, а также Международный центр гуманной педагогики (Москва, РФ). В оргкомитет поступило 218 докладов. Все они будут опубликованы в научном сборнике.

    «Конечно, из-за сложной ситуации в этом году участников меньше. В прежние годы доходило до 500 человек. Мы благодарны всем, кто откликнулся, представил свои работы. Это говорит о том, что в столь непростое время мы по-прежнему вместе», - отметила Татьяна Смолькина.

    На пленарном заседании международной конференции в прямом эфире выступят учёные из Казахстана, России и Украины. Примут участие абаеведы. Обсуждение продолжится в секциях.

    Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Автор:

    Карагандинская область Образование Наука Вузы Общество Абай
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