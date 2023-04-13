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    Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 30 января

    13 Апреля 2023, 00:42

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023 года на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 30 января, свидетельствуют данные торгов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным на 17:07 мск, стоимость Brent росла на 1,75% - до $87,11 за баррель.

    К 17:25 мск цена Brent замедлила рост и находилась на уровне $86,81 за баррель (+1,43%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2023 года рос на 1,31% - до $82,6 за баррель

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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