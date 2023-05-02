Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне ниже $80

    2 Мая 2023, 14:31

    АНКАРА. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent во вторник торгуется на международных биржах по цене 79,66 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    На последних торгах в понедельник стоимость барреля нефти эталонной марки завершила день на отметке 79,31 доллара.

    По состоянию на 09:07 второго мая цена на марку Brent сократилась на 0,25 процента - до 79,11 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 75,46 доллара за баррель.

    Рынки реагируют на прогнозы по решению Федеральной резервной системы США (ФРС) относительно процентных ставок, а также слабые экономические данные из Китая.

    В среду, 3 мая, состоится очередное заседание ФРС. Подавляющее большинство экспертов склоняются к мнению, что и на этот раз ФРС повысит основную учетную ставку.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    $455 млн составил внешнеторговый оборот Атырауской области с КНР за три месяца
    Меры по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели в Правительстве
    Медианная заработная плата в Казахстане - 225 736 тенге
    3,1 трлн тенге обналичили казахстанцы с платежных карт за два месяца
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров