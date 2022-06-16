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    Цена нефти Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта

    16 Июня 2022, 07:46

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,2 % и поднялась до $125,02 за баррель. Таким образом, отметку $125 цена барреля Brent превысила впервые с 9 марта 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Turan».

    Тем временем, стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,1 %, до $123,45 за баррель.

    Цены на нефть выросли из-за опасения дефицита на глобальном рынке. Резкое падение экспорта нефти из Ливии на фоне политического кризиса в стране напугало участников рынка. Добыча нефти в Ливии сократилась на 90 % из-за беспорядков в стране. Из 1,2 млн баррелей в сутки ливийской добычи осталось всего 0,1 млн.

    Ранее в мае сообщалось, что страны ОПЕК снизили добычу нефти на 176 тыс. баррелей в сутки – до 28,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

    Страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в мае, выполнили сделку на 196 % и таким образом отстают от разрешенного уровня производства на 1,05 млн б/с, добыв в мае 25,59 млн б/с.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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