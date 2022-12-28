Цена нефти Brent котируется по цене выше $84 за баррель

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в среду котируется на международных биржах по цене выше 84 доллара за баррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

На последних торгах во вторник стоимость барреля нефти этой марки достигла 86,10 доллара, но завершила день на отметке 84,68 доллара.

По состоянию на 09.42 28 декабря, цена на эталонную марку нефти сократилась на 0,17 процента - до 84,54 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 79,31 доллара за баррель.





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