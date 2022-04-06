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    Цена на уголь в США превысила $100 за тонну впервые с 2008 года

    6 Апреля 2022, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США цены на уголь превысили $100 за тонну впервые за 13 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

    Как отмечают эксперты, события на Украине привели к резкому изменению ситуации на международном энергетическом рынке, побуждая покупателей искать замену российскому углю, на долю которого приходилось почти 18% мирового экспорта в 2020 году. В то же время восстановление глобальной экономики после пандемии COVID-19 способствует повышению спроса на топливо.

    Несмотря на попытки американских производителей электроэнергии сократить использование угля, его потребление фактически выросло в прошлом году на фоне подорожания природного газа.

    Согласно данным правительства США, у голь из центральных Аппалачей подорожал на прошлой неделе на 9% - до $106,15 за тонну. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. Цены в Иллинойсском угольном бассейне выросли до $109,55, превысив отметку в $100 впервые с 2005 года. Отмечается, что цены на уголь в этих угледобывающих регионах США повышаются быстрее, чем в других, так как имеют более легкий доступ к международным рынкам.

    Экспорт угля из США в 2021 году вырос на 23%. Поскольку горнодобывающие компании хотят воспользоваться рекордными ценами на мировых рынках, ожидается, что в этом году экспорт угля увеличится на 3,3%.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экономика США Цены и тарифы Мировые новости
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