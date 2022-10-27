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    Цена на нижние места в поездах поменяется в Казахстане

    27 Октября 2022, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный перевозчик внедрит дифференцированные цены на билеты для проезда в пассажирских поездах на верхних и нижних полках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстан Темир Жолы».

    «В пилотном режиме АО «Пассажирские перевозки» с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года введет дифференцированные цены на билеты для проезда на верхних и нижних местах в вагонах коммерческих поездов. Разница в стоимости проезда на верхних и нижних полках составит 20%. Проект реализуется с целью удовлетворить спрос со стороны пассажиров на нижние места», – говорится в сообщении.

    Дифференцированный метод будет применяться на следующих пассажирских поездах:

    1. № 111/112 «Алматы – Мангыстау»;

    2. № 51/52 «Алматы – Уральск»;

    3. № 105/106 «Алматы-Петропавловск»;

    4. № 71/72 «Астана-Шымкент»;

    5. № 29/30 «Алматы-Атырау».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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