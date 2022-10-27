Цена на нижние места в поездах поменяется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный перевозчик внедрит дифференцированные цены на билеты для проезда в пассажирских поездах на верхних и нижних полках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстан Темир Жолы».

«В пилотном режиме АО «Пассажирские перевозки» с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года введет дифференцированные цены на билеты для проезда на верхних и нижних местах в вагонах коммерческих поездов. Разница в стоимости проезда на верхних и нижних полках составит 20%. Проект реализуется с целью удовлетворить спрос со стороны пассажиров на нижние места», – говорится в сообщении.

Дифференцированный метод будет применяться на следующих пассажирских поездах:

1. № 111/112 «Алматы – Мангыстау»;

2. № 51/52 «Алматы – Уральск»;

3. № 105/106 «Алматы-Петропавловск»;

4. № 71/72 «Астана-Шымкент»;

5. № 29/30 «Алматы-Атырау».