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    • Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель

    4 Августа 2022 11:20

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – По оценкам экспертов, влияние на стоимости нефти оказало решение ОПЕК+ по увеличению добычи и рост нефтяных запасов в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MSN.

    Глава отдела инвестиций Interactive Investor Виктория Шолар сообщила, что нефть торгуется с резким снижением примерно на 2% и цена нефти марки Brent достигла 98 долларов за баррель.

    На снижение стоимости нефти оказал влияние ряд факторов.

    ОПЕК+ принял решение о минимальном увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в день, при этом небольшое увеличение предложения стало катализатором снижения цены. Саудовская Аравия и ОАЭ являются единственными производителями, которые действительно могут увеличить добычу нефти.

    Вдобавок к этому данные управления энергетической информации (EIA, независимое агентство в составе федеральной статистической системы США) показали, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 426,55 млн баррелей на прошлой неделе.

    В результате стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, а решение ОПЕК+ усилило движение вниз. После пика в марте этого года цены начали отступать от максимумов.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Экономика #Нефть
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