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    Цена на картофель снижена более чем на 30% в Карагандинской области

    7 Апреля 2023, 12:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области во взаимодействии с местными исполнительными органами работает в составе комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров с упором на оптовые рынки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В ходе анализа установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона. Для достижения указанной цели представителям крупных торговых сетей предложено работать напрямую с товаропроизводителями.

    По инициативе департамента на площадке акимата области достигнута договоренность о поставке напрямую без посредников в сети супермаркетов «Корзина» и «Южный» картофеля КХ «Нейдоровское». В связи с этим удалось снизить стомость картофеля с 160-180 тенге до 115 тенге. Также в супермаркет «Норма» напрямую производится поставка социального картофеля КХ «Шанс» по 70 тенге за киллограм.

    В результате данной договоренности цена на картофель была снижена более чем на 30%.

    В АФМ напомнили, что в соответствии со ст.9 Законом «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не должны превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Минфин РК Цены и тарифы Караганда
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