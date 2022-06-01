Цена на хлеб будет стабильной - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предпосылок для роста цен на хлеб нет в Казахстане. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на пшеницу растут, подорожает ли хлеб?» - спросили после заседания Правительства журналисты министра сельского хозяйства.

«Да, действительно, мировые цены на пшеницу растут. Но мы все знаем, у нас продовольственная контрактная корпорация сформировала резервы пшеницы. Мы сейчас обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная», - заверил Ербол Карашукеев.

«Предпосылок для роста цен на хлеб не было, нет и не будет. Потому что наших объемов достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок», - заявил министр сельского хозяйства.

Ранее министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что средняя цена на сахар сложилась на уровне 432 тенге.