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    Цена на хлеб будет стабильной - Минсельхоз РК

    1 Июня 2022, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предпосылок для роста цен на хлеб нет в Казахстане. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цены на пшеницу растут, подорожает ли хлеб?» - спросили после заседания Правительства журналисты министра сельского хозяйства.

    «Да, действительно, мировые цены на пшеницу растут. Но мы все знаем, у нас продовольственная контрактная корпорация сформировала резервы пшеницы. Мы сейчас обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная», - заверил Ербол Карашукеев.

    «Предпосылок для роста цен на хлеб не было, нет и не будет. Потому что наших объемов достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок», - заявил министр сельского хозяйства.

    Ранее министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что средняя цена на сахар сложилась на уровне 432 тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Цены и тарифы
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