Цена на говядину увеличилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Приобрести килограмм грудино-лопаточной части говядины по 2 050 тенге в Алматы теперь не получится. Цена выросла до 2 250 тенге. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, это связано с удорожанием кормов. Сейчас удорожание кормов сильное влияние оказывает в целом на животноводство. Вы видите, что и мясо кур в цене подросло. С яйцами в некоторых регионах испытывают сложности, даже некоторые заводы сокращают объемы производства. Наши контракты по 2 250 до осени прогнозируемые», - ответил Еркебулан Оразалин в ходе брифинга РСК.

Как ранее сообщалось, на пяти рынках мегаполиса: Орбита, Оптовка, Таусамалы, Тастак и Арыстан можно приобрести килограмм грудино-лопаточной части говядины по цене 2 050 тенге. Там организована социальная лавка. Также продажа ведется в 73 крупных супермаркетах.

В начале апреля стало известно, что на 11% за год выросла в цене мясная продукция в Казахстане.

Кроме того, на 12,4% выросли цены на продовольственные товары в РК с начала года.