Цена на дизтопливо доходит до 260 тенге за литр на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разницу в цене на дизельное топливо для аграриев северных и южных регионов объяснил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы по согласованию с крупными поставщиками определили цену в 212 тыс. тенге за тонну на условиях завода. Это составляет 176 тенге за литр. Сюда нужно добавить доставку в регионы, затраты на хранение на нефтебазах. Зачастую операторы привлекают финансовые ресурсы, то есть идут расходы по финансированию этой операции, в итоге цена в регионах может колебаться», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК.

То есть, по его словам, чем дальше расстояние от НПЗ, тем выше цена на топливо.

«Чем ближе к заводу, тем, конечно, цена меньше. Но в любом случае это гораздо дешевле тех розничных цен, которые есть на АЗС. На АЗС у нас установлены цены в 230 тенге за литр в центральных и южных областях и 260 тенге за литр в северных регионах и приграничных областях», - проинформировал вице-министр.

«Если есть факты несоблюдения цен на АЗС, будет проведено соответствующее расследование и выдано соответствующее предписание со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции», - добавил А. Магауов.