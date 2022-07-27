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    Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 впервые с начала марта

    27 Июля 2022, 09:59

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Цена газа в Европе на закрытии торгов во вторник поднялась выше $2 200 за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта на фоне грядущего сокращения прокачки по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа за день превысил 21%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 239 за 1 тыс. куб. м, или €214,005 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

    Ранее цена газа поднималась выше $2 100 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта на фоне ситуации вокруг газопровода «Северный поток».

    Накануне суммарный рост цены газа в Европе за день составил 12%. Произошло это на фоне заявления «Газпрома» об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет почти вдвое - до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

    Власти ФРГ уже успели заявить, что не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку». При этом Германия по-прежнему отказывается сообщать о местонахождении турбины Siemens для «Северного потока», а глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер на фоне нынешней ситуации с поставками газа считает нереалистичной цель по уровню заполненности газохранилищ в 90% или 95% к 1 ноября.


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Россия Европа Мировые новости
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