Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Цена газа в Европе опустилась ниже $750 за 1 тысячу кубометров впервые с 2 ноября 2021 года

    4 Января 2023, 16:14

    ТАСС. КАЗИНФОРМ – Цена газа в Европе в начале торгов в среду опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 2 ноября 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 3 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за 1 тысячу кубических метров, или €67 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

    Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20 % или выше. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7 %.

    Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,33 % (на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,2 млрд кубометров газа. Однако «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.


    Фото: tass.ru
    Энергетика Экономика Цены и тарифы Европа Нидерланды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Половина ледников исчезнет к концу века
    Центр STEAM-образования запущен в столице Азербайджана
    В Китае скорректировали медстраховку пациентов с COVID-19
    ВОЗ: каждую неделю COVID-19 уносит 10 тысяч жизней
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров