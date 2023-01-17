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    Цена газа в Европе опустилась ниже $600

    17 Января 2023, 17:39

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник опустилась ниже $600 за 1 тысячу куб. м впервые с 30 августа 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составляет более 3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $599 за 1 тысячу куб. м, или €53,5 за МВ ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

    Котировки газа снижаются на фоне достаточно теплой погоды для зимы в Европе, которая лишь на этой неделе приближается к климатической норме. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС с начала месяца остается очень высокой и превышает 26%. А 15 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 35,4%.

    Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 81,49% (на 19,32 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 88,24 млрд куб. м газа. Однако «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

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