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    Целой улицей отправились на выборы жители Усть-Каменогорска

    20 Ноября 2022, 14:46

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители улицы Деповской в Усть-Каменогорске стали образцом единства и добрососедства. В праздничной атмосфере они вместе отправились на избирательный участок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Все на Деповской готовились к выборам заранее. Члены 15-ти семей, проживающих здесь, заранее условились о совместной поездке на участок. Для тех, у кого нет своего автомобиля, заблаговременно заказали автобус.

    «Наши жители очень дружно поддержали такую инициативу, - сказал член уличного комитета Евгения Загорулько. - У нас вообще очень дружная улица. Выборы – это ведь важное событие. Важное для нашего будущего. Значит и идти на них надо вместе, с хорошим настроением и верой в нашу страну».

    В день голосования они надули воздушные шары, взяли в руки флажки и направились на избирательный участок. Вместе с жителями Деповской отправились и их дети. Ребята получили от выборов незабываемые положительные впечатления.

    Для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями на Деповской, как и по всему городу, организовали выездное голосование на дому.
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