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    «Целительницу» привлекли к ответственности в СКО

    21 Сентября 2021, 22:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности так называемую целительницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управления по противодействию экстремизму выявили жительницу Кызылжарского района, которая занималась «врачеванием» по методу запрещённого оккультно-мистического течения «Ата жолы». Деятельность сельчанки представляла угрозу здоровью людей, поверивших ей.

    В отношении нарушительницы стражи порядка составили протокол по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности».

    Всего с начала года в области зарегистрировали 16 нарушений религиозного законодательства РК. Чаще всего это публикация религиозных материалов в интернете.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Религия МВД РК Регионы Общество
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