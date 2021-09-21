«Целительницу» привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности так называемую целительницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управления по противодействию экстремизму выявили жительницу Кызылжарского района, которая занималась «врачеванием» по методу запрещённого оккультно-мистического течения «Ата жолы». Деятельность сельчанки представляла угрозу здоровью людей, поверивших ей.

В отношении нарушительницы стражи порядка составили протокол по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности».

Всего с начала года в области зарегистрировали 16 нарушений религиозного законодательства РК. Чаще всего это публикация религиозных материалов в интернете.



