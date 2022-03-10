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    Цели программы повышения доходов разъяснил Алихан Смаилов

    10 Марта 2022, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана для повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства подчеркнул: благополучие граждан и их социальное самочувствие должно быть главным и всегда находиться в фокусе внимания государства. Презентованная сегодня программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана для повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере. Прежде всего, она нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости, сопряженные с индустриализацией и диверсификацией экономики, развитием предпринимательства», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

    Как добавил Алихан Смаилов, занятость планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования. Большая роль отводится содействию занятости во всех отраслях экономики и поддержку рабочей молодежи. Также, как отметил Алихан Смаилов, планируется создание карьерных центров при университетах для трудоустройства выпускников, а также точечные меры по вовлечению в экономическую активность молодежи категории NEET, которые не работают и не учатся.

    А. Смаилов подчеркнул, что повышение заработных плат предусмотрено бюджетным работникам, в том числе врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогам и другим.

    «Также будет уделено внимание устранению дисбалансов в трудовых доходах и повышению покупательной способности населения. В нынешней экономической ситуации это очень непростой вопрос, но мы будем активно работать над его решением. Вместе с тем, задачи по повышению доходов наших граждан не могут сводиться только к одному документу. На это в конечном итоге направлены все основные программные документы Правительства, начиная с Национального плана развития, концепций и национальных проектов», - отметил Алихан Смаилов.

    «Перед всеми госорганами ставится задача по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией, повышению производительности труда и созданию постоянных рабочих мест. По данным мероприятиям установлены целевые индикаторы (KPI) для госорганов и регионов. Наши граждане должны быть широко информированы обо всех мерах Правительства по сохранению и увеличению доходов, поддержке предпринимательства, а также по трудоустройству и переобучению», - сказал глава Правительства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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