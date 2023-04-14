Цели и инструменты народной дипломатии обсудили в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана проходит региональная конференция «Народная дипломатия - важный фактор укрепления мира, дружбы и добрососедства в Центральной Азии», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров в приветственном слове отметил, что организация конференции в сегодняшнее непростое время способствует развитию и эффективному укреплению отношений со странами Центральной Азии, основанных на принципах дружбы, взаимного интереса и добрососедства.

«На сегодняшний день Центральная Азия превратилась в регион, играющий заметную роль в международных отношениях. В мировой политической науке появилось выражение «Дух Центральной Азии», который выражает, что региональное сотрудничество основано на взаимном доверии и солидарности. Страны региона, на примере участия в решении вопросов по стабилизации ситуации в Афганистане, продвижении инициатив развития взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, вносят свой действенный вклад в формирование нового типа взаимоотношений на Евразийском континенте», - подчеркнул Кабулжон Сабиров.

Президент «Гражданского Альянса Казахстана» Бану Нургазиева рассказала присутствующим о роли общественности Казахстана в деле укрепления мира и добрососедства.

«Ярким примером народной дипломатии является движение «Невада – Семей», которая актуализировала инициативу безъядерного мира на всем международном пространстве. В республиканском масштабе действует важная диалоговая площадка - Гражданский форум Казахстан, объединяющий представителей всех общественных институтов, партий, профсоюзов, бизнеса и госорганов. На нем принимаются важные рекомендации по внутриполитическим, социально-экономическим и другим вопросам. Для обмена самыми лучшими практиками по продвижению гражданских инициатив хотим предложить проведение такого форума для всего региона Центральной Азии», - сказала Бану Нургазиева.

В интервью журналистам она отметила, что важной частью народной дипломатии является диалог, через который обычные граждане, ученные, деятели культуры и религии, представители молодежи могут продвигать идеи мира, согласия и добрососедства, влиять на уровень политической культуры населения.

«Сейчас идет обсуждение инициативы создания аналогичного центра народной дипломатии в Казахстане. Идет активное обсуждение самых важных вопросов и инициатив для включения в устав организации. После этого подадим на регистрацию, и надеюсь к лету у нас будет функционировать международная организация народной дипломатии», - резюмировала Бану Нургазиева.

В ходе форума состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве «Гражданского альянса Казахстана» с Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане.

В конференции принимают участие парламентарии Узбекистана, представители Ассамблей народов Казахстана и Кыргызстана, «Гражданского альянса Казахстана», Конгресса Молодежи Кыргызстана, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане, национальных культурных центров, а также главы дипломатических миссий стран Центральной Азии.