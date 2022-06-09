Целевые индикаторы по энергоэффективности хотят установить для энергоемких предприятий в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения в Сенате, сказал, что на крупных предприятиях Казахстана будут назначены энергоменеджеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается внедрение ответственных лиц по энергосбережению для выполнения роли энергоменеджера на крупных предприятиях, на которые приходится одна треть потребления страны, а также установление целевых индикаторов по энергоэффективности для ТОП-100 энергоемких предприятий, потребляющих 90% от всех субъектов энергореестра», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По данным ведомства, общее потребление Казахстана – 160 млн тонн условного топлива в год. Ответственные лица появятся на 927 предприятиях, которые потребляют от 1 500 тонн условного топлива и выше. Их объем потребления составляет 56,5 млн тонн условного топлива в год.

Целевые индикаторы по энергоэффективности будут установлены для 109 самых энергоемких предприятий, в том числе:

- 50 в сфере энергетики;

- 30 в обрабатывающей промышленности;

- 23 в ГМК;

- 4 в нефтегазовом секторе;

- 2 для транспортного сектора.

Их общий объем потребления составляет 51 млн тонн условного топлива в год.

Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».