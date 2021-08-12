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    Целая волна наводнений обрушилась на Турцию: есть жертва и раненые

    12 Августа 2021, 11:40

    АНКАРА. AНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ – Вслед за разрушительными лесными пожарами на Турцию в результате проливных дождей обрушилась целая волна наводнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

    Из-за наводнений в турецких провинциях в районе Черного моря в среду один человек погиб и еще 13 человек получили ранения. Помимо этого, пожилая женщина считается пропавшей без вести.

    Согласно заявлению муниципалитета Чаталзейтин, один человек погиб в результате оползня, вызванного наводнением в районе Чаталзейтин провинции Кастамону.

    В районе Улус провинции Бартын, в одном из наиболее пострадавших районов, 85-летняя женщина пропала без вести после того, как ее дом был разрушен. Местные жители и спасатели продолжают ее поиски.

    Наводнения нанесли урон в провинции Бартын, десятке сел района Улус, в районе Аянчик и многих других районах турецких провинций, где людей уже были эвакуированы либо ожидают эвакуации.

    МВД страны призвало жителей провинций Кастамону, Бартын и Синоп не покидать безопасные зоны и воздерживаться от использования дорог в местах наводнений. Власти провинции Синоп заявили, что сильные дожди продолжатся в среду и четверг, и предупредили жителей о возможных наводнениях и оползнях.

    Провинции Кастамону и Карабук также пострадали от наводнения, там «большая» вода повредила здания, автомобили и сельскохозяйственные поля.

    Министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум совершил поездку в район затопления в районе Улус в провинции Бартын поздно вечером в среду. Выступая на пресс-конференции в районе, Курум заявил, что после наводнения ведутся работы по оценке ущерба.

    Поздно вечером в среду около 300 человек были эвакуированы в безопасные районы, а 15 других были размещены в общежитиях в качестве меры предосторожности в районе Улус.

    В провинции Бартын было отключено электричество в общей сложности в 31 деревне.

    Эвакуация жертв стихийного бедствия продолжается также в районе Сиде провинции Кастамону и районе Аянджык провинции Синоп.

    Несколько автомагистралей были закрыты из-за разбушевавшейся стихии.

    Турецкий Красный Полумесяц начал раздачу еды и горячего питания в пострадавших от наводнений районах.

    В заявлении командования турецкой береговой охраны говорится, что 53 человека, оказавшиеся в ловушке в провинциях Кастамону и Синоп из-за наводнения, были спасены тремя вертолетами и наземными бригадами командования береговой охраны Турции.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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