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    Цеха для людей с инвалидностью появятся в Таразе

    15 Октября 2020, 12:16

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким области Бердибек Сапарбаев в ходе объезда по областному центру побывал на строительной площадке здания, предназначенного полностью для людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона проинспектировал ход строительно-ремонтных работ в здании реабилитационного оздоровительного комплекса «АСАР», который переезжает в здание на территории Майской рощи. Это обширный зеленый массив, расположенный в восточной части областного центра.

    «Главная задача комплекса - подготовить не только детей, но и взрослых к полноценной жизни в обществе. Новое здание должно быть адаптировано специально для людей с особыми потребностями всех категорий», - отметил глава региона.

    В новом комплексе предусмотрены кабинеты лечебной физкультуры, логопеда, психолога, социолога, где можно будет получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Здесь же откроется и диспетчерская инватакси.

    «Благодаря спонсорской помощи, у нас появилась возможность приобрести собственное здание. За оказанную поддержку хотим выразить также благодарность акиму области Бердибеку Сапарбаеву. Он лично контролирует ход строительно-ремонтных работ», - говорит заместитель директора реабилитационного оздоровительного комплекса «АСАР» Айгерим Даулетбаева.

    В комплексе планируется открыть семь цехов, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием «АСАР» строится и аквапарк.

    «Необходимо наладить системную работу, которая включала бы в себя реабилитацию, обучение, трудоустройство инвалидов», - подчеркнул аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

    Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Строительство Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана
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