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    Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области

    7 Июля 2022, 10:16

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидировали сотрудники департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

    «Житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию», - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

    В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Борьба с преступностью Регионы Казахстана Общество
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