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    Цех по производству мясных консервов откроют в Мангистауской области

    25 Марта 2022, 03:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Каракиянском районе в селе Курык Мангистауской области индивидуальный предприниматель решил открыть цех по производству мясных консервов. Оборудование для этих целей уже подготовлено, сообщила руководитель районного отдела предпринимательства и промышленности Алия Абдыкаликова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос получения сертификата на выпускаемую готовую продукцию.

    «Между тем, все оборудование установлено и готово к запуску. В качестве сырья будет использоваться конина и говядина. Готовую продукцию предприниматель собирается реализовывать в 370-миллиграммовой таре», - рассказывает Алия Абдыкаликова.

    Она добавила, что мощность мини-цеха составит 80 000 штук консервов в год. У предпринимателя уже есть потенциальные заказчики. Он уверен, что его старания обязательно принесут плоды.

    Напомним, недавно жительница Мангистауской области открыла свое дело и производит шужык своим методом.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Бизнес Промышленность Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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