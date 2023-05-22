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    Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области

    22 Мая 2023, 16:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Конеу Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района в прошлом году был открыт убойный цех. Теперь запущено производство по выпуску изделий из мясной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

    В комплексе, открытом индивидуальным предпринимателем, налажен полный процесс переработки мяса. Было закуплено оборудование для убоя скота, лаборатория, морозильная камера на 200 кубометров, линия для приготовления мясных изделий. Процесс основан на стандарте «халяль».


    «В день принимаем по 4-5 голов крупного рогатого скота. Мясо после убоя размещается в морозильных камерах. Работаем в двух направлениях: первое – жители привозят свой скот на убой и забирают мясо, второе – мясо поставляется в магазин халяльной продукции на центральный продовольственный рынок. Из мяса готовим фарш и полуфабрикаты, которые пользуются большим спросом у населения. Весь процесс проходит согласно санитарно-ветеринарным требованиям. К нам обращаются и продавцы мяса из райцентра, которые разделывают свой скот у нас в цехе», – рассказал директор убойного комплекса Алтынбек Дайынов.


    Комплекс занимает 0,2 гектара из 60 гектаров имеющейся земли сельскохозяйственного назначения. На оставшейся площади аграрий планирует разводить лошадей и построить скотный рынок.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Сельское хозяйство Регионы
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