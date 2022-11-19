Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Есть одна пока малоизученная часть истории Атырауской области - это погребальные курганы. Эпохи скифов, сарматов, железного века и раннего железного века. По разным оценкам, в регионе их более тысячи. Из них более ста - это царские курганы. О том, какие находки удалось сделать археологам в материале корреспондента МИА «Казинформ».

«Так как Атырауская область находится на побережье Каспийского моря, люди начали массово заселяться в этих краях со времен каменного века. Позже, в эпоху бронзы, железного века и средневековья этот регион был очень процветающим, чем и привлекал сюда разные племена. Это один из самых густонаселенных районов страны в то время, со своей природой. В настоящее время до нас дошло только наследие того времени, как курганы с захоронениями. Одним из отличий курганов является то, что эти захоронения не до конца изучены в нашей Атырауской области, поэтому работа в этом направлении все еще ведется»,- рассказывает археолог Марат Касенов.

В настоящее время оформлены паспорта и нанесено на карту около 800 курганов.

«Во II-III веках до н.э. Атырауская область была заселена сарматами. Это период железного века. Много курганов осталось нам от сарматов. Отличие этих курганов в том, что они раскрывают и показывают, что здесь проживали большие группы сарматских племен того времени. Раскопки в этих местах ведутся до сих пор»,- говорит Марат Касенов.

И хотя большинство курганов были разграблены еще столетия назад, все равно археологам удается обнаружить в них немало интересных артефактов. Как, например, казан IV века, который был найден в Жылыойском районе.

«Десятки и сотни курганов сосредоточены в одном месте. Есть памятники бронзового века, железного века и средневековья. Они доказывают, что в те времена здесь проживало население в течение тысяч лет. Поэтому, если бы курганы в нашем регионе изучались регулярно, мы бы получили много информации о нашей истории»,- рассказывает Марат Касенов.

Самая знаменитая гора в Атырауской области - Иманкара. Находится она в 240 километрах от Атырау недалеко от мелового плато Аккегершин. Высота этой горы 200 метров. Но знаменита она не своей высотой, не характерной для этого равнинного края. В 1989 году здесь были проведены археологические раскопки. Ученые обнаружили 18 курганов. Захоронения, что в них находятся, датируются V веком до нашей эры. То есть, это железный век.

«Эти курганы имеют диаметр от 3 до 15 метров и высоту от полуметра до 1 метра. В 1989 г. было начато изучение 6 курганов, а в 1991 году археологическая группа под руководством руководителя Западно-Казахстанской археологической экспедиции Зейноллы Самашева провела раскопки в этих 6 курганах, и на основе этих раскопок там были обнаружены бронзовые зеркала, бронзовые наконечники стрел, керамические сосуды и железные кинжалы. В результате анализа найденных здесь артефактов было определено, что к этому региону относятся сарматские племена, жившие в этом регионе в V веке до нашей эры»,- рассказывает археолог Галамат Базарбай.

«Еще одной особенностью курганов, являются так называемые «усатые» курганы. От этих мест идут полосовые дорожки, которые имеют каменные устья, расходящимися в разные стороны. Видно, что люди постоянно приходили и проводили различные религиозные обряды в разное время года»,- говорит Марат Касенов.

По мнению ученых, в курганах, обнаруженных на горе Иманкара, похоронены сарматы. Издревле эта гора была священной. Поклониться предкам люди приходили сюда и в древние времена, и в средние века. А сейчас это одно из новых направлений внутреннего туризма.

Видео: Темирлан Султангазиев, Азильхан Вахитов



