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    ЦАРКА, «Лаборатория Касперского» и Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана договорились о сотрудничестве в Центральной Азии

    28 Февраля 2022, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) и «Лаборатория Касперского» при поддержке Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана запустят программу по выявлению уязвимостей Bug Bounty.

    Цель соглашения — совместные действия по созданию платформы Bug Bounty для защиты информационных ресурсов и более гибкого реагирования на угрозы в финансовой сфере в Кыргызской Республике, а в перспективе — и во всей Центральной Азии. Платформа позволит находить и закрывать уязвимости до того, как они могут быть использованы злоумышленниками.

    По данным «Лаборатории Касперского», жертвами финансовых вредоносных программ всё чаще становятся компании, а не физические лица. В 2020-2021 годах в мире доля корпоративных пользователей, атакованных банковскими зловредами, выросла почти на 2 процентных пункта. При этом с 2018 по 2021 годы данный показатель увеличился почти на 14%. В Кыргызыстане ситуация схожая: почти каждый 67-й пользователь подвергался атакам финансового вредоносного ПО.

    «Объединение усилий крупнейших игроков IT-отрасли и обмен сведениями в рамках меморандума помогут быстрее и эффективнее выявлять компьютерные инциденты в Центральной Азии и пресекать деятельность киберпреступников, — прокомментировал Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии. — У „Лаборатории Касперского« многолетний опыт поиска уязвимостей в критической информационной инфраструктуре. Компания регулярно участвует в операциях и расследованиях, проводимых совместно с глобальным сообществом специалистов по IT-безопасности, международными организациями, такими как Интерпол, правоохранительными органами и центрами реагирования на компьютерные инциденты».

    «У наших компаний много общих ценностей и глубокая экспертиза по запуску программ Bug Bounty, — отметил Олжас Сатиев, президент «Центра анализа и расследования кибератак». — Создание такого инструмента для более гибкого реагирования на банковские угрозы в регионе поможет повысить уровень безопасности критической информационной инфраструктуры страны и станет продолжением международного опыта в этой сфере. Повышение прозрачности, а также сближение интересов пользователя, бизнеса и государства даёт возможность разным частям общества стать активными участниками создания безопасной экосистемы, в том числе в финансовой сфере».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Кыргызстан
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