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    Cанврачи ущемляли права предпринимателей в Алматы - прокуратура

    20 Июня 2022, 16:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура города Алматы при участии палаты предпринимателей «Атамекен» выявили факты ущемления прав предпринимателей органами санитарно-эпидемиологического контроля, которыми по результатам проверок выносились предписания, не соответствующие требованиям Предпринимательского кодекса РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

    В частности, в соответствии с п.3 ст.152-1 Кодекса, сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее 10 календарных дней со дня вручения предписания.

    Однако, сотрудниками санитарно-эпидемиологического контроля выдавались предписания, в которых указывались сроки устранения нарушений меньше предусмотренного законодательством.

    «К примеру, по результатам проверки одного из кафе, в адрес собственника вынесено предписание, в котором срок устранения выявленных нарушений неправомерно ограничен двумя днями. Всего органами санитарно-эпидемиологического контроля города в адрес предпринимателей вынесли 265 таких предписаний, в которых срок устранения выявленных нарушений неправомерно был уменьшен», - сообщили в прокуратуре города.

    Принятыми прокурорами мерами все незаконные предписания отозваны, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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