Cамый богатый человек в мире слетал в космос

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос во вторник успешно слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Ракета с капсулой New Shepard успешно стартовала в 09:12 по местному времени (16:12 по Москве) с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. Через две минуты после взлета корабль отделился от ракеты-носителя и на короткое время отправился в космос.

Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вскоре на Землю успешно вернулась и

«Говорит астронавт Безос [позывные главы Blue Origin]. Это самый лучший день!» - сказал он после приземления. «Хочу вам сказать, что здесь у нас очень довольный экипаж!» - говорил бизнесмен во время посадки.

Безос ждал этого момента более двух десятилетий - он создал Blue Origin еще в 2000 году. «Меня постоянно спрашивают, нервничаю ли я. Но я не нервничаю, мне просто очень интересно, что нового мы узнаем, - сказал Безос в интервью американскому каналу Си-би-эс Ньюс. - Аппарат готов, экипаж готов, наша команда просто потрясающая. Мы все настроены очень хорошо».

Полет продлился 10 минут и 10 секунд стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.

Чуть больше недели назад к границе космоса успешно слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его полет занял около часа, включая несколько минут невесомости, во время которых Брэнсон и его попутчики смогли насладиться уникальными видами Земли, отстегнув ремни.

Но Безос взлетел выше Брэнсона. Если ракетоплан Unity компании Virgin Galactic поднялся на 90 км от Земли, то New Shepard достиг высоты около 107 км.

По определению Международной авиационной федерации граница космоса находится в 100 км над уровнем моря (линия Кармана), хотя NASA и ВВС США считают, что она пролегает ниже - в 80 км над Землей.

К числу миллиардеров-энтузиастов частных космических путешествий также относится основатель SpaceX Илон Маск. В прошлом году егоракета «Фалкон-9» начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon, однако сам предприниматель еще не побывал в космосе. В начале июля Брэнсон подтвердил, что Маск заплатил депозит, чтобы зарезервировать билет на одном из ближайших рейсов Virgin Galactic.

Кто летел с Безосом

Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard находились брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

Дэмен увлекается космосом и уже получил лицензию пилота. Он стал самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Билет для юноши за неизвестную сумму выкупил его отец-бизнесмен, глава нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners.

Ранее на месте Дэмена должен был лететь неизвестный пассажир, купивший билет на онлайн-аукционе за 28 млн долларов, но в последний момент этот человек отказался от полета из-за своего напряженного графика.

Ветеран авиации США Уолли Фанк стала самым пожилым человеком в космосе.

За свою карьеру Фанк провела в воздухе 16,6 тыс. часов и обучила в качестве инструктора около 3 тыс. пилотов. В 1960-х годах она также прошла подготовку для астронавтов в рамках экспериментальной частной программы Mercury 13. Ее целью было показать, что женщины имеют все данные, чтобы летать в космос наравне с мужчинами.

Хотя Фанк показала исключительно высокие результаты, NASA в то время не отправляло в космос женщин, и впоследствии ей так и не удалось стать астронавтом.

Но полет в космос оставался ее мечтой, и она даже зарезервировала место на коммерческом рейсе Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Как работает New Shepard

Корабль New Shepard Безоса назван в честь Алана Шепарда - первого американца, совершившего суборбитальный космический полет. Это система из ракеты-бустера и самопилотируемой капсулы.

Ракета подняла капсулу на высоту 76 км, после чего капсула отделилась и продожила полет, достигнув высоты 106 км над уровнем моря. Капсула полностью контролируется бортовыми компьютерами, без пилотов и участия центра управления полетами с Земли.

Капсула находилась в зоне невесомости около четырех минут. Ее иллюминаторы - самые большие из всех летательных аппаратов, когда-либо отправлявшихся в космос. Пассажиры смогли «отстегнуться и полетать по кабине, наслаждаясь видами тонкого диска земной атмосферы», как выразился Безос в интервью Си-би-эс.

Ракета вернулась на космодром и приземлилась на «ноги» в нескольких километрах от места взлета.

Космическое соревнование миллиардеров

Считается, что идея частных космических полетов в том, чтобы сделать космос доступным для «простых смертных». Впрочем, пока позволить себе такое приключение смогут очень немногие: билеты на первые рейсы Virgin Galactic стоят 250 тыс. долларов, а Безос пока не объявлял цену полета на корабле New Shepard.

Состояние 57-летниего Безоса оценивается в 200 млрд долларов. Он недавно оставил пост главы Amazon, чтобы сконцентрироваться на личных бизнес-интересах - таких, как космическая компания Blue Origin.

И Безос, и Брэнсон в последнее время подвергались критике в соцсетях. Их ругают за трату огромных денег на полеты в космос, в то время как на Земле нарастает климатический кризис, а пандемия коронавируса усугубила положение многих миллионов людей.

Выступая на одном из американских ток-шоу, Брэнсон ответил на эту критику, сказав, что понимает причины недовольства, но его критики «возможно, не совсем образованы в в вопросах того, какую пользу для Земли приносят полеты в космос».

По его словам, спутники собирают информацию о гибели тропических лесов, нарушении цепи питания и последствиях изменения климата. «Нам нужно больше кораблей, летающих в космос, а не меньше», - добавил Брэнсон.



