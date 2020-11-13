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    Call-центр по вопросам выборов запустили в Алматы

    13 Ноября 2020, 14:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для алматинских избирателей акиматом запущен Call-центр по предоставлению информации об избирательных участках на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихата города. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь алматинцы, желающие проверить свой избирательный участок и узнать больше об участии в голосовании, смогут бесплатно позвонить в контакт-центр по единому номеру 221-10-01.Операторы Call-центра прошли специальное обучение и могут разъяснить все законодательные нормы касательно возможностей избирателей, процедуры голосования и работы избирательных участков.

    Целью организации Call-центра является широкое информирование населения и вовлечение жителей города в избирательные процессы путём консультации по выборным вопросам и процедурам.

    «Участие в голосовании- конституционное право каждого казахстанца. Право голосовать есть у всех граждан, достигших 18 лет, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств. Однако, не стоит забывать, что процедура голосования строго регламентирована Конституционным законом «О выборах». Для граждан это в первую очередь нахождение в списках избирателей, а основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его постоянной регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка. В этой связи запуск Call-центра является важной и необходимой мерой, направленной на максимальное информирование наших граждан о предстоящих выборах и оказание им помощи в уточнении информации о себе в списках избирателей» - отметила Жанна Асанова.

    Руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев отметил значимость работы Call-центра в проведении выборов в 2021 году.

    «Повышение информированности населения важное условие для активного участия наших граждан в голосовании. Поэтому акимат Алматы при методологической поддержке территориальной избирательной комиссии города запустили Call-центр, в котором все желающие могут узнать о ходе избирательного процесса, правилах участия и других интересующих их вопросах», - сказал он.

    Также Жанна Асанова напомнила, что есть два варианта оформления голосования не по месту прописки.

    «Это не менее чем за месяц, то есть до 10 декабря 2020 года, обратиться с заявлением в районный акимат по месту жительства или по месту нахождения, в котором избиратель будет находиться в день выборов, с заявлением о включении его в список избирателей с указанием избирательного участка. После этого районный акимат внесёт избирателя в список избирателей указанного в заявлении избирательного участка и организует исключение избирателя из списка региона, где он был зарегистрирован. Необходимо прийти на избирательный участок по месту прописки, которые откроются с 26 декабря, и взять открепительный талон. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18:00 по местному времени 9 января 2021 года»,- добавила спикер.

    С открепительным талоном можно проголосовать в любом регионе РК, но не внутри города, где был получен открепительный талон, если избиратель прописан в этом же городе. Call-центр работает 7 дней в неделю с 8:00-20:00 по единому номеру: 221-10-01.

    Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Телеграм-бота @sailau_almatyи на онлайн-сервисах «OpenAlmaty» и http://service.almaty.kz/ru.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Выборы-2021
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