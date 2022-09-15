Call-центр для жалоб в случае завышения цен на продукты появился в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специально для этого создан call-центр для приема обращений граждан во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции РК.

В настоящее время анализ и мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) Комитет торговли Министерства торговли и интеграции проводит по четырем направлениям:

· Еженедельные данные Бюро национальной статистики (официальная статистика).

· Данные мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, проводимого территориальными департаментами Комитета торговли (выборочная проверка цен в магазинах у дома и на торговых рынках с фиксацией их стоимости. Полученные данные сопоставляются с данными официальной статистики).

· Мониторинг цен через оператора фискальных данных (ОФД). (К фискальным данным относятся все чеки и отчеты, которые формирует онлайн-кассовый аппарат, установленный на торговых объектах. С помощью ОФД изучаются покупательская способность и цены на товары СЗПТ).

В целях повышения достоверности анализа данных и учета обращений граждан, столкнувшихся с завышенными ценами на СЗПТ в магазинах у дома, рынках, супермаркетах и других организованных местах торговли, при Комитете торговли и интеграции создан call-центр.

Ранее сообщалось, что цены на продовольственные товары повысились в Казахстане за год на 16,9%, на непродовольственные товары – на 10%, на платные услуги для населения – на 6,2%.

Фото : gov.kz