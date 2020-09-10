C пониманием относиться к установкам 3G и 4G антенн попросили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин попросил казахстанцев с пониманием относиться к установкам 3G и 4G антенн в населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По стране есть 6 459 сел. Из них 4 646 по разным технологиям имеют доступ к интернету. Понятно, что самое качественное - это оптическая связь. У нас присутствуют населенные пункты, куда доведен интернет по медным кабелям, радиорелейным связям и по разным другим технологиям. Мы понимаем, что оптика - это самая надежная. Три года назад стартовал проект по доведению оптического кабеля в 1 250 селах. Этот проект сейчас завершается. 1 071 село подключено и до конца года этот проект будет завершен. Но этот проект подразумевает только доведение оптики до населенного пункта», - сказал Багдат Мусин в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, когда оптический кабель доводится до населенного пункта, подключается для школ и других госучреждений, ставится рядом базовая станция.

«Операторы сотовой связи будут ставить базовую станцию и устанавливают 3G и 4G антенны. Для чего это делается? Чтобы всем обеспечить интернет. Когда оптика доведена до населенного пункта и устанавливается 4G станция, только тогда можем сказать, что действительно качественный широкополосный интернет доведен. В остальных случаях даже операторы связи качество гарантировать не могут», - отметил Б. Мусин.

Министр обратился к казахстанцам по поводу установки 3G и 4G антенн.

«Оптику в каждый дом, конечно, хотелось бы провести, но это очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому мы используем конвергентный путь, оптику доводим до населенного пункта и потом устанавливаем 3G и 4G антенны. Хотелось бы попросить, чтобы люди воспринимали нормально установку этих антенн. От этих антенн радиоволны такие же, как от микроволновой печи. Некоторые жители начинают возмущаться и просят не ставить базовую станцию около дома, и говорят, что от нее излучаются радиоволны и так далее. Это не соответствует действительности», - заверил Багдат Мусин.

Как отметил глава ведомства, при установке станцией соблюдаются санэпидемиологические нормы.

«Хотелось бы обратить внимание всех казахстанцев. Этот проект реализуется. Мы признаем, что есть проблемы с качеством интернета, но в любом случае, надо с пониманием относиться, что это инфраструктурные проекты и они за короткое время не могут быть сделаны», - добавил Б. Мусин.