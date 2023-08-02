Бывшую резиденцию Президента отдали под детский оздоровительный центр в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Круглогодичный образовательно-оздоровительный детский лагерь открылся на базе бывшей резиденции Главы государства в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Батырхан Жолдас.

В своем выступлении аким области отметил, что создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

«В рамках реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в нашей области проводится масштабная работа. Одна из обозначенных в предвыборной программе задач – создание 50 детских оздоровительных лагерей.

Главой государства поручено пять региональных резиденций Президента передать на нужды детей. Сегодня мы все стали свидетелями радостного момента – в нашей области открывается учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ».

Объект - первый в регионе учебно-оздоровительный центр, который будет работать круглый год. Летом дети будут охвачены 12-дневным оздоровлением и отдыхом, в остальные сезоны- 24-дневным.

Данная инициатива направлена на защиту детей, создание благоприятных условий для полезного полноценного отдыха детей и подростков, оздоровления, а также их социализации. Поздравляю всех с этим значимым событием», - обратился к присутствующим Нуржан Нуржигитов.

С поздравительной речью выступили также заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Батырхан Жолдас, председатель областного родительского совета Ринат Нуракбаев.

В завершение торжественной части церемонии открытия был поднят флаг центра «Мөлдір бұлақ».

Центр, расположенный на территории площадью 10 га, будет не просто развлекать детей, но и выполнять важную воспитательную функцию, чтобы летние каникулы были содержательными и приносили пользу. Здесь есть учебные кабинеты, спортивные площадки, кабинеты для творческих клубов и кружков различных направлений, оснащенные современным оборудованием, специальная столовая с 5-ти разовым питанием. Созданы также все условия для инклюзивного обучения. На территории центра также есть зона отдыха.

Каждую смену здесь будут отдыхать 50 учеников школ города Тараза и 10 районов с 5 по 9 классы. Продолжительность смены летом – 12 дней, в остальные сезоны – 24 дня.

В Жамбылской области в 9 оздоровительных лагерях отдыхают 9 014 детей.

Как сообщалось, 610,8 миллиона тенге выделили в Жамбылской области на детский лагерь в бывшей резиденции Главы государства.

Этим летом жамбылские дети отдыхают в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, расположенных в живописных урочищах Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Сарысуского районов. Из имеющихся 11 загородных оздоровительных лагерей - четыре государственные, два доверительные и пять частных.