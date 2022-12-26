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    Бывший владелец казахстанской букмекерской конторы объявлен в розыск

    26 Декабря 2022, 18:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова. Как пишет Interfax.ru, 16 декабря Минюст признал его иноагентом, передает МИА «Казинформ».

    Карточка с данными Давыдова появилась 26 декабря в базе розыска министерства. В ней не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.

    Отмечается, что Давыдов родился в 1981 году в Казахской ССР.

    По данным СМИ, Давыдов был совладельцем букмекерской фирмы «Олимп», фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Кроме того, предпринимателю приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России».
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