Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Бывший владелец казахстанской букмекерской конторы объявлен в розыск

26 Декабря 2022, 18:09
Бывший владелец казахстанской букмекерской конторы объявлен в розыск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова. Как пишет Interfax.ru, 16 декабря Минюст признал его иноагентом, передает МИА «Казинформ».

Карточка с данными Давыдова появилась 26 декабря в базе розыска министерства. В ней не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.

Отмечается, что Давыдов родился в 1981 году в Казахской ССР.

По данным СМИ, Давыдов был совладельцем букмекерской фирмы «Олимп», фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Кроме того, предпринимателю приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России».


Новости по теме
Разнообразие бонусов и акций с компанией Ubet
Россия запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам по потолку цен
Казахстанский спортсмен Артем Резников проведет бой на турнире в России
Теги:
Читайте также
Астанчанин продал свой автомобиль и через год его угнал
Задержаны трое совершивших разбойное нападение на женщин в Талдыкоргане
Количество уголовных правонарушений в социально-бытовой сфере сокращается в Казахстане
Завершено расследование дела Кайрата Боранбаева по хищениям в нацкомпании Qazaq Gaz
Подозреваемый в убийстве членов курдской общины в Париже предстанет перед судом
46 человек погибли в результате сильных заморозков в Америке
Аферист под предлогом трудоустройства выманивал деньги у жителей Темиртау
Свыше 1600 преступлений раскрыли полицейские в течение суток
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
3 Современный спорткомплекс открылся в одном из сел Атырауской области
4 Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
5 Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области

Лента новостей