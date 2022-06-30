Бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» присвоила 920 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Оператор РОП» и других лиц по признакам хищения денежных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге», - сообщили в Антикоре.

Шнар Муктарову объявили в розыск и в отношении нее суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Если Вы располагаете информацией о её возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260», - добавили в ведомстве.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП, или до 12 252 000 тенге.