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    Бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» присвоила 920 млн тенге

    30 Июня 2022, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Оператор РОП» и других лиц по признакам хищения денежных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    «В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге», - сообщили в Антикоре.

    Шнар Муктарову объявили в розыск и в отношении нее суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

    «Если Вы располагаете информацией о её возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260», - добавили в ведомстве.

    За предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП, или до 12 252 000 тенге.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция Экология
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